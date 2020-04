V letošním roce slaví naše společnost 20 let existence. Při té příležitosti vyvětráme archiv a vypustíme do světa většinu starších kousků, které doposud nebyly nikde - s výjimkou soutěží a festivalů - dostupné ke shlédnutí. A začínáme pěkně od začátku naším první titulem. KILL YOUR PRETTY FACE je fiktivní dokument o události, která se nikdy nestala. Podívat se na něj můžete na naše YouTube kanále.